OM : Ce club anglais est impuissant, Niang ira à Marseille

Dans : OM.

Convoité par l’Olympique de Marseille, M’Baye Niang s’est dit très intéressé. A tel point qu’un autre courtisan semble prêt à jeter l’éponge.

On ignore encore comment l’Olympique de Marseille envisage de financer un tel transfert compte tenu de sa situation économique. Quoi qu’il en soit, le club phocéen a fait de M’Baye Niang sa priorité pour le mercato estival. Le récent deuxième de Ligue 1 a déjà pris contact avec l’attaquant du Stade Rennais, qui n’a pas caché sa volonté de rejoindre les Marseillais. Une déclaration claire et peut-être risquée pour l’ancien joueur du Milan AC, qui a déjà refroidi l’un de ses prétendants. En effet, le Daily Star affirme que Brighton n’est plus très actif sur ce dossier. Intéressé depuis plusieurs semaines, le club anglais a compris que ses chances avaient diminué à cause de la volonté affichée par Niang.

Les Seagulls ont donc demandé à être tenus au courant de l’avancée des négociations entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais, mais sans grand espoir. De toute façon, Brighton n’est pas pressé de sortir le chéquier à cause des conséquences de la crise sanitaire. De plus, l’actuel 15e de Premier League, qui possède d’autres pistes pour renforcer son attaque, compte seulement deux points d’avance sur la zone rouge. Et changerait forcément ses plans en cas de relégation. Sans doute un obstacle en moins entre Marseille et l’international sénégalais estimé à 15 M€ minimum.