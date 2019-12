OM : Casse-tête à l'horizon, Villas-Boas va mal dormir

Dans : OM.

Mardi soir, l’Olympique de Marseille affrontera le SCO d’Angers en ouverture de la seizième journée de Ligue 1. Un choc entre le deuxième et le troisième du championnat…

Pour la première fois depuis bien longtemps, André Villas-Boas disposera de son effectif au complet pour cette partie, si l’on met de côté la blessure de Florian Thauvin, lequel retrouvera les terrains en 2020. Et c’est un véritable casse-tête que le Portugais va devoir résoudre car en plus de gérer le temps de jeu de titulaires devenus remplaçants comme Valère Germain ou Maxime Lopez, l’ancien manager du Zénith Saint-Pétersbourg enregistre le retour d’Alvaro Gonzalez en défense. Alors que faire ? En conférence de presse, AVB a entretenu le doute.

« Je vais avoir des choix à faire, et ça peut poser des problèmes. Tous ont un état d'esprit correct. C'est à moi et au staff de soutenir ceux qui joueront moins. Contre Metz et Nîmes, je pourrais peut-être faire des changements dans le onze de départ. Alvaro de retour dans le 11 ? Il nous apporte beaucoup. On vient de faire un match parfait, donc c'est aussi bien de soutenir les joueurs qui étaient en place (...) Sanson et Rongier se trouvent très bien. C'est un secteur de jeu où on est très bien. Le groupe est bien, et les résultats y sont pour beaucoup. Malgré certains mauvais résultats, le groupe s'est toujours bien comporté, mais la confiance des résultats aide à créer une bonne ambiance » a indiqué André Villas-Boas, qui a de grandes chances de reconduire le onze victorieux de Brest à Angers. Malgré le retour d’Alvaro…