OM : Casoni sait pourquoi Marseille prend l'eau en défense

Dans : OM, Ligue 1.

Avec 18 buts encaissés en 9 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’OM est en grande souffrance défensivement.

La faute à des cadres pas au niveau attendu mais également à un changement permanent d’hommes en défense centrale. En effet, Rudi Garcia a déjà utilisé cinq paires de stoppeurs différentes. Et c’est le principal problème de l’équipe olympienne selon Bernard Casoni, lequel a conseillé à Rudi Garcia de choisir un duo et de s’y tenir dans la durée afin de retrouver de la stabilité et logiquement de la solidité.

« A un moment donné, il faut choisir une défense et s’y tenir, même s’il n'y a personne qui se dégage. Bien-sûr, ce n'est pas facile pour Rudi. Tu as huit défenseurs centraux et personne ne s'est imposé. Sur le long terme, il faut choisir, tu en prends deux et tu fais avec les deux. Le petit Kamara a été pas mal, c'est un bon petit joueur, il faut qu'il soit bien encadré, bien épaulé » a lâché l’ancien entraîneur d’Evian, interrogé par Le Phocéen. Reste à savoir la paire que Rudi Garcia décidera d’installer. Pour une fois, il aura l’embarras du choix contre Limassol puisque Rami fera son retour de blessure et Caleta-Car ne sera plus suspendu.