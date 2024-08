OM ‍: Carboni n'est pas le choix n°1 de De Zerbi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Activement lancé à la recherche d’un meneur de jeu, l’OM va accueillir Valentin Carboni. A ce poste, l’international argentin n’était pas le seul joueur ciblé par Roberto De Zerbi, qui apprécie Andreas Pereira.

Même si l’Olympique de Marseille a déjà bien avancé sur son mercato avec les transferts de Greenwood, Hojbjerg, Koné et Brassier, le club phocéen est encore à la recherche de plusieurs renforts pour compléter l’effectif de Roberto De Zerbi. L’entraîneur marseillais souhaite recruter d’ici à fin août un gardien, un latéral droit, un meneur de jeu, un ailier gauche et un buteur. Autant dire que Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont encore du pain sur la planche. On le sait, la piste n°1 de l’OM en attaque se nomme Eddie Nketiah et jour après jour, le club phocéen avance pour trouver un accord avec Arsenal.

OM : C'est fait, Valentin Carboni arrive samedi à Marseille https://t.co/0gfWcGMUqv — Foot01.com (@Foot01_com) July 30, 2024

Au poste de meneur de jeu, le plus difficile a été fait puisqu’un terrain d’entente a enfin été trouvé avec l’Inter Milan pour le prêt avec option d’achat de Valentin Carboni. Convaincu du potentiel du joueur, le club nerazzurri va garder la main sur l’international argentin puisque ce dernier va être prêté avec une option d’achat pour l’OM à 36 millions d’euros, mais avec une option de rachat pour l’Inter Milan aux alentours de 40 millions d’euros. Depuis le début du mercato, Valentin Carboni est cité comme le joueur favori de Roberto De Zerbi pour ce poste de n°10. Ce dont on peut néanmoins douter après la dernière information livrée sur X par le journaliste Mathieu Grégoire, qui dévoile que l’OM s’est renseigné au cours des derniers jours pour s’offrir le talentueux meneur de jeu brésilien de Fulham, Andreas Pereira.

L'OM a sondé Fulham pour Andreas Pereira

« L’OM a travaillé sur l’hypothèse Andreas Pereira, le milieu offensif de Fulham et international brésilien, âgé de 28 ans. Un profil apprécié par Roberto de Zerbi. Mais les demandes de Fulham, un transfert sec onéreux, ont refroidi d’entrée ce dossier, qui semble mort-né » a publié le journaliste de L’Equipe. Si le transfert avait été plus abordable, rien ne dit que l’OM n’aurait pas privilégié la piste Andreas Pereira plutôt que celle menant à Valentin Carboni. Mais le débat est clos puisque Fulham était bien trop gourmand pour l’international brésilien (8 sélections). Rien d’étonnant dans la mesure où Pereira était un titulaire indiscutable à Fulham la saison passée sous les ordres de Marco Silva. Certes, l’OM parvient à attirer des joueurs de Premier League cet été (Hojbjerg, Greenwood, Nketiah?), mais il s'agit avant tout de joueurs en manque de temps de jeu. Dans le dossier Andreas Pereira, la marche était trop haute.