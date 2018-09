OM : Canal+ anti-OM ? Pierre Ménès répond

Dans : OM, Ligue 1.

Souvent concerné par l’affiche du dimanche soir en Ligue 1, l’OM truste les programmes de Canal+.

La présence du club provençal est un gage d’audience, même si les supporters marseillais aimeraient être mieux traités par la chaine cryptée. A l’occasion de la dernière rencontre diffusée face à Monaco, de nombreux fans olympiens se sont plaints. Il y a tout d’abord eu ce mauvais affichage du score après la fin de la rencontre, qui évoquait la victoire du « Stade de la Marcinelle » en lieu et place de l’OM. Un bug reconnu par Canal+, liée à l’erreur d’un prestataire belge. Mais surtout, ce sont les commentaires de Stéphane Guy, qui ne porte par Marseille dans son cœur, et son absence d’objectivité à ce niveau, qui agacent chez les téléspectateurs. Ces derniers se sont plaints, dans des courriers notamment adressés à Pierre Ménès, qui a tenu à dédramatiser cette affaire qui n’est qu’un grand classique du football à la télé selon le consultant.

« Tout ce qui est exagéré est dérisoire. Je lis les mêmes commentaires sur Sauzée et le PSG. Par essence, l’objectivité d’un supporter me semble sujette à caution. Vous êtes globalement jamais content avec les commentateurs et ça va bientôt être mon tour », a pesté Pierre Ménès, pour qui les supporters devant leur télé auront toujours l’impression que les commentaires de match ne sont jamais assez favorables à leur club. Eternel débat.