OM ‍: Cambriolage chez les Guendouzi, il s'enfuit avec une montre

Par Alexis Rose

En plein match entre l’Olympique de Marseille et le Bayer Leverkusen, le domicile de Matteo Guendouzi a été cambriolé dans la soirée de mercredi.

Dans le doute par rapport à son avenir au sein du club phocéen, alors que Pablo Longoria aurait bien voulu en faire une belle valeur marchande durant ce mercato d’été, Matteo Guendouzi a reçu une très mauvaise nouvelle. Mercredi soir, après la défaite de son équipe contre Leverkusen en match amical au Stade Vélodrome (1-2), l’international français a appris que son domicile de Cassis avait été cambriolé aux alentours de 22h30.

D’après les informations de La Provence, des malfaiteurs « ont pénétré par effraction dans le domicile cassidain de Matteo Guendouzi ». « Alertée par des bruits suspects, la compagne du milieu olympien a aussitôt appelé la police municipale et la gendarmerie nationale, avant de parvenir à mettre en fuite les intrus. Ces derniers ont toutefois eu le temps de dérober une montre de luxe, une Rolex estimée à près de 20 000 €, avant de s'éclipser », peut-on lire dans le journal marseillais. Dans la foulée de cet acte, la brigade de gendarmerie de Cassis a été chargée de cette affaire, histoire de faire la lumière sur les cambriolages chez les footballeurs qui sont toujours aussi nombreux.

Un butin de 20 000 euros pour Guendouzi…

Avec ce nouveau cambriolage, on peut dire que l’histoire se répète autour des joueurs de l’OM, vu qu’en janvier dernier, c’est Sead Kolasinac qui avait été victime d’un vol en plein match également. Mais il n’y a pas qu’à Marseille que ces faits d'incivilités sont constatés. En 2021, 22 footballeurs ont été la cible de malfaiteurs en France, d’après les services de renseignement criminels. Et les faits sont souvent malheureusement plus graves que le dernier cas de Guendouzi, Gianluigi Donnarumma, le gardien du PSG, et sa compagne ayant par exemple été ligotés par les voleurs tout en se faisant dérober pour plus de 500 000 euros de biens en juillet dernier. Preuves que les footballeurs sont des proies « faciles » pour les cambrioleurs…