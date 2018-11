OM : Ça s’excite pour un départ de Mitroglou au mercato d’hiver !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Relancé par Rudi Garcia à l’occasion du match contre Dijon dimanche, Kostas Mitroglou n’a pas vraiment saisi sa chance.

Et pour cause, l’international grec a raté deux énormes occasions, dont une qui a d’ores et déjà fait le tour du web. Pour couronner le tout, le coach marseillais a pris la décision de sortir son n°11 dès la pause. Pas vraiment un signe de confiance, à deux mois du mercato hivernal. Un mercato durant lequel l’avenir de Kostas Mitroglou sera certainement au centre des débats du côté de l’Olympique de Marseille. D’autant que selon Le Phocéen, un club est prêt à passer à l’offensive dès janvier…

« Selon nos informations, le Grec pourrait prendre la tangente dès cet hiver et rentrer au bercail. Tenu en échec à domicile par le Panatinaïkos ce weekend (1-1), l'Olympiakos n'en mène pas large actuellement et pointe déjà à 6 points du grand rival du PAOK avec déjà 2 défaites et 2 nuls en 10 matches. Suffisant pour faire bouillir son sulfureux président Vangelis Marinakis » explique le média marseillais, avant de poursuivre. « Sous le poids de la grogne de ses supporters, il devrait enfin se résoudre à faire une offre cet hiver. Sous quelle forme ? Difficile à dire. Mais Marinakis pourrait mettre ce qu'il faut pour un retour de Mitro au Pirée. Acheté 15 ME à Benfica en août 2017, il est évidemment hors de question pour l'OM d'espérer rentrer dans ses frais. Mais on voit mal les dirigeants être trop gourmands devant la possibilité de se délester de ce poids estimé à 330 000 euros ». Une nouvelle qui devrait être favorablement accueillie chez les supporters marseillais, dont la majorité a définitivement largué Kostas Mitroglou dimanche. A n’en pas douter, le mercato hivernal sera mouvementé dans la cité phocéenne.