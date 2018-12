OM : C'est Marseille, Luiz Gustavo réclame un peu plus d'exigence

Dans : OM, Ligue 1.

Pas forcément au niveau de l’an passé en ce début de championnat, Luiz Gustavo a réalisé l’un de ses meilleurs matchs de la saison dimanche après-midi contre Reims. Ce ne fût, malheureusement pour l’OM, pas vraiment le cas de ses coéquipiers. Et cela a le don d’agacer le Brésilien, qui aimerait bien retrouver l’équipe qui a enchanté le Stade Vélodrome la saison dernière. Présent en conférence de presse ce mardi, l’ancien milieu défensif du Bayern Munich a demandé plus d’exigence à ses partenaires pour enchaîner les victoires et enfin grimper sur ce podium, qui nargue l’OM depuis plusieurs semaines.

« Je suis ici depuis un an et 8 mois. J’ai compris qu’il y avait des choses qu’on pouvait changer. Et d’autres qui prendront plus de temps… Après, tu ne peux pas dire toujours la vérité à l’extérieur du groupe. Cela doit rester à l’intérieur. Je suis très exigeant avec moi-même. On peut chacun être un peu plus exigeant, cela ne nous ferait pas de mal, c’est une bonne vérité. J’aime les choses un peu plus claires, parfois, c’est vrai, mais je suis ici pour aider. On va rester ensemble pour progresser ensemble. C’était bien de garder tout le monde cet été, de rester ensemble, mais les autres équipes se sont aussi renforcées, et nous connaissent mieux désormais » a expliqué Luiz Gustavo, l’un des rares joueurs à échapper aux critiques ces dernières semaines. Et cela malgré le but contre son camp qu’il a inscrit face à Francfort, jeudi dernier.