OM ‍: « ‍C’est le patron ‍», ce Marseillais bluffe Raymond Domenech

Par Corentin Facy

Dans un rôle de défenseur central droit, Chancel Mbemba retrouve son meilleur niveau depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset et le retour à un 3-5-2 dans lequel le Congolais avait crevé l’écran sous les ordres d’Igor Tudor.

Un retour à un système tactique avec trois défenseurs centraux, et Chancel Mbemba retrouve son meilleur niveau. Comme par magie, l’international congolais de l’Olympique de Marseille vient d’enchainer deux prestations de haute volée contre le Shakhtar Donetsk puis face à Montpellier au sein du 3-5-2 mis en place par Jean-Louis Gasset. Dimanche soir contre le MHSC (4-1), l’ancien capitaine du FC Porto a crevé l’écran, se montrant même décisif avec cette offrande pour Pierre-Emerick Aubameyang sur le but du 2-1 pour Marseille. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Raymond Domenech a salué le retour en grâce de Chancel Mbemba. Pour l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France, il est clair que le défenseur congolais est l’un des atouts phare de Jean-Louis Gasset au sein de l’effectif marseillais et que son rôle de leader et de patron est crucial dans le vestiaire bleu ciel et blanc.

« Mbemba a été excellent contre Montpellier d’autant qu’il a bien compris ce qu’il se passait de son côté, comment il fallait compenser la position de Sarr. Dans ce système à trois, l’axial droit et l’axial gauche ont un vrai travail. Il faut aller sur le côté, il faut boucher les trous, se déplacer de l’autre côté. Montpellier a attaqué beaucoup plus du côté de Merlin donc à droite, il n’y a pas eu beaucoup de situation à défendre. Mais il a su utiliser son couloir parfaitement, on l’a vu aussi à la CAN. C’est le patron quoi, c’est le mec qui anime, qui entraîne les autres, le vrai capitaine » a analysé Raymond Domenech, bluffé par Chancel Mbemba, lequel est appelé à redevenir un pion essentiel de l’OM sous les ordres de Jean-Louis Gasset avec ce système à trois défenseurs axiaux. La question va maintenant être de savoir qui doit jouer avec Mbemba et Balerdi, les deux joueurs qui semblent les plus à l’aise cette saison. Une vraie concurrence existe entre le prometteur Meïté et le capitaine Gigot, en difficulté ces derniers matchs.