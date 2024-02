OM ‍: C’est chaud pour Gattuso, le roi du mercato confirme

Malgré des résultats mitigés depuis son arrivée sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso reste un entraîneur courtisé, notamment en Italie.

Débarqué en septembre dernier, au plein milieu de la saison, pour prendre la suite de Marcelino, Gennaro Gattuso n’a pas vraiment les résultats espérés, surtout en ce début d’année 2024. Il faut dire que son OM a été éliminé de manière précoce de la Coupe de France, face à Rennes en 16es de finale, tout en enchaînant les déceptions en L1. Après sa défaite dans l’Olympico à Lyon la semaine passée, Marseille est d’ailleurs huitième du championnat avec sept points de retard sur le podium, son objectif initial en début de saison. Autant dire que Gattuso est bien loin de répondre à toutes les attentes placées en lui pour ses débuts sur le banc de touche de l’OM. Malgré tout, l’ancien joueur du Milan AC reste un entraîneur courtisé sur le marché. D’après Fabrizio Romano, le coach de Marseille se retrouve effectivement dans le viseur du Torino en vue de la saison prochaine.

🚨🟤 Understand Gennaro Gattuso is one of the most appreciated managers on Torino list for next season.



It will depend on Ivan Jurić decision on future steps — and of course on what Gattuso and OM decide as next step.



…but Torino appreciate Gattuso, for sure. pic.twitter.com/uHeSWIZeqv