OM : Brice Samba lâche une confidence sur son départ de l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, SMC.

Au coeur de l'été, et du mercato, Brice Samba a rangé ses affaires à la Commanderie et le jeune gardien de but a quitté l'Olympique de Marseille afin de rejoindre Caen, devenant la doublure de Rémy Vercoutre avant de probablement succéder à ce dernier la saison prochaine. Evoquant sur le site de France-Football sa décision de partir de l'OM, Brice Samba admet qu'il n'a pas réellement hésité longtemps, ayant bien compris que son avenir de gardien de but n'était pas réellement du côté de Marseille.

« Cela a été une décision assez rapide à prendre. Avec mon agent, on avait parlé (de mon avenir) un mois auparavant. Je savais à quoi m'en tenir. Ça s'est accéléré en deux jours début juillet. Je ne dis pas qu'il fallait absolument partir de l'OM, mais j'avais aussi envie de changer un peu d'air. On n'a pas continué l'aventure ensemble aussi par rapport au nouveau projet qui s'est mis en place. On n'est pas tombé d'accord sur comment s'engager dans le futur. De mon côté, j'avais une forte envie de jouer, d'où ce choix de Caen. Même si, avec le club, les choses ont été très claires : un gardien est en place, en la personne de Rémy Vercoutre. Pour moi, Caen était la meilleure des solutions », avoue celui qui était arrivé à l’Olympique de Marseille en 2013.