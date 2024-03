Riolo l’annonce, l’OM va pleurer en fin de saison

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En démonstration contre Villarreal (4-0) jeudi en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille confirme sa métamorphose sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Mais pour le journaliste Daniel Riolo, les Marseillais termineront forcément la saison avec des regrets.

Quatre matchs et autant de victoires pour l’Olympique de Marseille version Jean-Louis Gasset. Ce jeudi, le club phocéen, pour son premier véritable test depuis le récent changement d’entraîneur, a corrigé Villarreal (4-0) en huitièmes de finale aller de Ligue Europa. Cette excellente forme pourrait bien pimenter la fin de saison des Marseillais. Mais pour Daniel Riolo, le pensionnaire du Vélodrome finira forcément par regretter ses mois gâchés.

🗣️💬 @DanielRiolo : "En France, on oublie souvent qu'il faut être exigent 10 mois pour réussir une saison. Ce serait un miracle que l'OM fasse une fin de saison qui ne laisse aucun regret" pic.twitter.com/rFUrta6RyD — After Foot RMC (@AfterRMC) March 7, 2024

« Faire ça en janvier, ça veut dire que tu as perdu six mois, a commenté le journaliste sur les ondes de RMC. Au final, on est début mars, on se dit que l'OM peut peut-être faire une grosse fin de saison. Mais si tu veux évaluer la probabilité, il y a quand même plus de chances que tu aies une part de regrets. Une saison démarre en août et se termine en mai. »

L'OM n'y échappera pas

« Le problème c'est que si tu es mangé par les regrets parce que tu as perdu six mois, ton quart de finale ou même ta demi-finale de Ligue Europa, et ta fin de saison où tu vas décrocher la cinquième place et où tu vas peut-être rater la zone Ligue des Champions... Finalement tu auras gâché ta saison, a poursuivi le chroniqueur de l’After. Il faut se rendre compte que l'exigence. »

« On parle de Clauss qui s'est remis à l'endroit, de Ndiaye, d'Harit... Très bien, on peut les féliciter aujourd'hui. Mais le problème c'est qu'on oublie trop souvent en France qu'il faut être exigeant pendant 10 mois. Pour réussir une saison, il faut que tu sois bon tout le temps. Ou alors si toi tu as un coup de moins bien, il faut que ton remplaçant soit bon. Mais là ce serait un miracle que l'OM fasse une fin de saison qui ne laisse aucun regret en ne réussissant que mars, avril et mai », a estimé Daniel Riolo.