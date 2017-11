OM : Bravo défonce les fans de l’OM qui n’ont plus de limites

Dans : OM, Ligue 1.

Les incidents de jeudi soir à Guimaraes ont tout de même mis en avant l’incroyable passivité de la sécurité, puisque les supporters ne se sont pas contentés d’insulter Patrice Evra pendant l’échauffement, mais ils ont ensuite tranquillement enjambé la barrière pour descendre sur le terrain et aller se chauffer avec les joueurs olympiens. Cela aurait pu aller très loin vu que plusieurs dizaines de fans ont finalement rejoint les bords du terrain sans que les rares stadiers ne puissent s’interposer. Et dans cette affaire, Daniel Bravo, ancien joueur de Monaco, Marseille et du Paris SG notamment, s’offusque clairement de la liberté laissée aux fans de l’OM, et aux supporters en général. Le fait de suivre son équipe n’autorise pas tout, et l’absence de sanction comme de décisions fortes de la part des clubs laisse l’ancien attaquant pantois.

« On est trop indulgents avec les supporters. Maintenant les supporters ont le droit d'insulter, de pénétrer sur la pelouse. Pour l'image, ce qu'Evra a fait n'est pas bien, mais qu'est-ce que les supporters font sur le terrain ? Lors de Monaco-Marseille, des mecs sont descendus sur la piste, il a fallu un cordon de CRS pour les empêcher d'aller sur la pelouse. Il n'y a pas eu une sanction. Les supporters ont pris du poids à Marseille, ils sont parfois menaçants. Les Anglais ont réussi à détourner le problème en mettant des places chères, ce n'est pas la bonne solution, mais en France la violence des supporters existe, et ça ne s'arrange pas. Les supporters se plaignent d'être parqués, fouillés, mais il y a toujours des débordements, c'est de pire en pire. On banalise le fait que quand on paie sa place, on peut insulter, et qu'un joueur, parce qu'il a une position privilégiée, ne doit pas répondre. Il y a les joueurs qui se disent que c'est comme ça, qu'il ne faut pas répondre, que c'est "normal", et il y a ceux qui sont plus courageux et qui n'ont pas peur. Je respecte ce qu'Evra a fait parce qu'il est courageux : maintenant, il aura les ultras contre lui, il est tout seul », a reconnu Daniel Bravo dans les colonnes de La Provence. Un plaidoyer appuyé, alors que les images montrent qu’il ne s’agit clairement pas d’un seul et unique « pseudo-supporter », comme l’annonce l’OM, qui voulait en découdre avec Patrice Evra jeudi soir.