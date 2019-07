OM : Brahimi n'ira pas à Marseille, il signe au Qatar

Annoncé plusieurs fois comme étant très proche de l'Olympique de Marseille, c'était encore le cas il y a quelques semaines, Yacine Brahimi ne jouera probablement jamais sous le maillot de l'OM. En effet, ce lundi, le milieu de terrain algérien, qui vient de remporter la CAN avec les Fennecs, est arrivé à Doha afin de signer un contrat avec la formation d'Al-Rayyan. Agé de 29 ans, Yacine Brahimi était en fin de contrat au FC Porto où il vient de passer cinq saisons. Le club qatari n'a pas encore confirmé la nouvelle, mais l'affaire est entendue.

