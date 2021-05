OM : Bouna Sarr de retour, son choix est fait

Dans : OM.

A la surprise générale, le Bayern Munich dépensait il y a un an la coquette somme de 8 ME pour débaucher Bouna Sarr de l’Olympique de Marseille.

Désiré par l’entraîneur bavarois Hans-Dieter Flick afin de devenir la doublure de Benjamin Pavard sur le côté droit de la défense, Bouna Sarr n’a malheureusement pas répondu aux attentes de l’exigeant coach du Bayern Munich. Et pour preuve, l’ex-défenseur de l’OM n’a disputé que sept matchs de Bundesliga depuis le début de la saison. Il y a quelques semaines, la question d’un départ, et pourquoi pas d’un retour à Marseille, a été posée. Selon le journaliste allemand Manuel Bonke, il n’est cependant pas question pour le joueur formé au FC Metz de revenir en France, un an seulement après son grand départ pour la Bundesliga.

L’insider croit savoir que Bouna Sarr a la farouche intention de profiter du changement d’entraîneur au Bayern Munich afin de saisir cette opportunité, et potentiellement de s’imposer comme un joueur important dans la rotation du champion d’Europe en titre. Pour rappel, le Bayern Munich sera dirigé à compter de la saison prochaine par Julian Nagelsmann, recruté pour 30 ME en provenance du RB Leipzig et qui a désormais le titre honorifique d’entraîneur le plus cher de l’histoire du football. Reste maintenant à voir si la venue du jeune entraîneur bavarois sera susceptible de relancer la carrière munichoise de Bouna Sarr, sous contrat avec le Bayern jusqu’en juin 2024 et qui n’a aucunement l’intention de plier bagages après seulement une année passée du côté de l’Allianz Arena. Il serait cependant intéressant de connaître l’avis de Nagelsmann sur le franco-sénégalais. Car si le néo-entraîneur du Bayern Munich fait savoir dès cet été à sa direction qu’il ne compte pas sur Bouna Sarr, alors l’ancien de l’OM pourrait être contraint de s’en aller.