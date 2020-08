OM : Boudjellal va faire un retour tonitruant, ça va encore chauffer

Dans : OM.

Après avoir proposé de racheter l'Olympique de Marseille, Mohamed Ajroudi propose aussi d'acquérir le Vélodrome. Un seul problème, Frank McCourt refuse de vendre.

Le feuilleton « vente de l’OM » a connu un rebondissement dans la nuit de vendredi à samedi avec l’annonce par le juriste suisse en charge de la communication de Mohamed Ajroudi que ce dernier se proposait de racheter le Vélodrome en même temps que l’Olympique de Marseille. Ce communiqué un peu lunaire n’a pas suscité la moindre réaction du côté de Frank McCourt, ni du côté de la municipalité phocéenne. Pour Mathieu Grégoire, tout cela devient grotesque, car le milliardaire américain de l’OM a déjà fait savoir qu’il ne voulait pas céder Marseille, et surtout pas à Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal.

Le journaliste de L’Equipe ne croit pas du tout à une vente de l’Olympique de Marseille et il dit pourquoi tout cela commence à ressembler à une mauvaise blague. « Est-ce qu’à Marseille on prend la nouvelle offre d’Ajroudi au sérieux ? Non, je pense que là on est toujours dans la stupéfaction et elle commence à être un peu lassante. On a l’impression que toutes les portes sont fermées et qu’ils essaient à chaque fois de fracturer une fenêtre pour rentrer. Maintenant, c’est la question du stade. C’est une question qui est immensément technique sur le plan financier et juridique. On ne voit pas trop ce que ça vient faire dans le processus de rachat de l’OM. On remet une pièce dans la machine, mais là, ça commence à interroger vraiment. Le stade, c’est un dossier qui vient après ou en marge de la vente de l’OM. Il faut savoir qu’il y a un partenariat public-privé entre la mairie, les banques et le groupe Bouygues. Donc il y aurait beaucoup d’argent à verser maintenant si on veut racheter le stade, mais aussi rembourser les intérêts de la dette qui courent jusqu’en 2045. Aujourd’hui, l’OM a l’exploitation du stade, ce qui est déjà une victoire intéressante pour le club. Donc il n’y a pas forcément besoin d’avoir le stade pour être un club encore plus puissant. L’exploitation du Vélodrome, c’est déjà une très bonne chose pour Frank McCourt. Ce sera une bonne chose pour le futur acheteur du stade s’il y en a un un jour. Mais ce n’est pas ça qui va impacter les négociations. Frank McCourt a dit : « je ne veux pas vendre à Ajroudi », point barre (...) Mourad Boudjellal était en vacances, je ne doute pas qu’il reviendra bientôt de manière tonitruante, car il a le désir de revenir dans le jeu », explique Mathieu Grégoire, qui avait été l'un des premiers à révéler la vente de l'OM par Margarita Louis-Dreyfus à Frank McCourt.