OM : Boudjellal confie les secrets du rachat à Emmanuel Macron !

Dans : OM.

C’est l’information du jour. Mourad Boudjellal est le porteur d’un énorme projet de reprise de l’Olympique de Marseille, avec des fonds venus du Moyen-Orient pour racheter le club, éponger sa dette, et en faire directement à nouveau un bastion fort du football français et européen.

Sur le plan économique, cela implique des dépenses énormes, à l’image des 700 ME évoqués pour l’ensemble de la mise en place du projet. Au niveau médiatique et politique, le nom de Mourad Boudjellal fait en tout cas l’unanimité chez les investisseurs, qui n’envisagent ce projet dans le club phocéen qu’avec l’ancien président du RC Toulon à sa tête, et absolument personne d’autre. Cela pourrait d’ailleurs être à l’avenir un souci, mais en attendant, cette éventuelle arrivée a l’approbation de Pierre Ménès. Si souvent critique envers l’OM, le consultant de Canal+ estime que Boudjellal a les épaules et la légitimité pour être à la tête de l’Olympique de Marseille en cas de gros projet.

« Mourad Boudjellal a la tête d’un projet pour la reprise de l’OM. J’y connais rien en rugby mais il a clairement réussi et puis ça ferait une chouette personnalité dans notre L1. J’aime le personnage », a lancé le chroniqueur, qui possède donc un premier avis positif sur l’homme d’affaires de 60 ans, qui a clairement ses entrées dans les médias. Avec notamment une présence régulière sur RMC dans Les Grosses Têtes, mais aussi politique, avec une proximité non cachée avec Emmanuel Macron, dont il a failli être l’un des candidats aux élections législatives de 2017. Dernière preuve en date de ce rapprochement, Boudjellal devrait annoncer en avant première au Président de la République, les détails de l’offre de rachat pour l’OM, et notamment qui sont les personnes ou les états à la tête de ces fonds d’investissements.