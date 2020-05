OM : Boudjellal au secours de McCourt, il brise le silence

Dans : OM.

Véritable figure du rugby français, l’ancien président du Rugby Club de Toulon, Mourad Boudjellal, devrait rapidement faire son apparition dans le monde du football.

Après avoir mené le RCT sur le toit de l’Europe, l’entrepreneur de 59 ans souhaitait prendre les rênes du club de football du Sporting de Toulon. Mais devant les exigences énormes du propriétaire du club, celui qui intervenait régulièrement sur RMC il y a quelques années semble dorénavant se tourner vers l’Athlético Marseille. Il y a quelques jours, des rumeurs ont également circulé sur les réseaux sociaux au sujet d’un éventuel rapprochement entre Frank McCourt et Mourad Boudjellal. Une fake-news que l’ancien président du RC Toulon a rapidement démenti au micro de France 3.

« L’Olympique de Marseille ? Cela fait partie des choses dont on me parle également, mais je n’ai aucun contact avec l’OM. L’Olympique de Marseille, c’est de la science-fiction. Je n’ai pas fait secret que j’avais rencontré Cyril Hanouna (actionnaire du club marseillais) et qu’on avait discuté. Mais je rencontre beaucoup de gens quand je déjeune. L’Athlético, c’est un projet, mais il y en a d’autres aussi. En tout cas, cela va aller vite maintenant, les décisions vont se prendre bientôt. Mais il y a beaucoup d'autres projets » a indiqué Mourad Boudjellal, qui avait par ailleurs fait savoir il y a plusieurs semaines sur l’antenne de RMC dans le Super Moscato Show que le prix de rachat d’un club de Ligue 1 tel que Marseille était totalement hors d’atteinte pour lui. Cela a le mérite d’être clair, à l’heure où les rumeurs se multiplient au sujet d’une possible vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt à un homme d'affaires saoudien. Même si officiellement, Jacques-Henri Eyraud nie en bloc tous les bruits de couloir, indiquant interview après interview que l’intention de Frank McCourt est de conserver le club encore de nombreuses années. Reste à voir si cela se confirmera ou s’il s’agit simplement d’une stratégie pour vendre l’OM au prix le plus avantageux…