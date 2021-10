OM : Boubacar Kamara vendu, le plan idéal en janvier

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Le milieu de l'OM est convoité par l’AC Milan dès janvier pour venir soulager les Rossoneri pendant la prochaine coupe d’Afrique des Nations. Son transfert pourrait contenter tout le monde.

Auteur d’un magnifique but pour offrir la victoire au Milan AC ce samedi soir, Ismaël Bennacer a encore prouvé sur la pelouse de Bologne qu’il était indispensable à son entraîneur Stefano Pioli. Avec près de onze kilomètres parcourus, 92 ballons touchés et 89 % de passes réussies dans ce match, l’international algérien a une influence considérable sur le jeu milanais ce qui rend son départ du onze de départ très difficile. Pourtant, Bennacer devra rejoindre l’équipe d’Algérie au mois de janvier pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, ce qui le rendra indisponible peut-être pendant plus d’un mois. Conjugué au départ pour la CAN aussi de Franck Kessié avec la Cote d’Ivoire, le milieu milanais va voir son milieu de terrain dépeuplé fort prochainement.

Une offre prochaine à l’OM pour Kamara

Du côté de l’état-major milanais, on a déjà trouvé une solution de remplacement. Paolo Maldini, directeur sportif de l’AC Milan, aurait déjà sondé l’OM pour recruter Boubacar Kamara dès le mois de janvier. Le jeune joueur de Marseille, libre l’été prochain, est décidé à quitter l’OM contre un transfert même pour un montant dérisoire. Le club milanais activerait alors sa cellule de recrutement pour renforcer son entrejeu pour un montant raisonnable. Surtout, les Milanais parieraient sur un joueur d’avenir, 21 ans, ancien nommé au Golden Boy, le trophée du meilleur joueur de moins de 21 ans en Italie. Un choix qui séduirait en Italie où le joueur à la côte, des Millions potentiels pour l’OM sur un joueur en fin de contrat et un tremplin de carrière pour Kamara. Bref, un choix gagnant-gagnant sauf pour les supporters de l’OM peut-être.