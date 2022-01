OM : Boubacar Kamara abuse, il rend fou Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Titulaire encore ce dimanche face à Lille, Boubacar Kamara demeure un pion essentiel du système de Jorge Sampaoli. L'OM va certainement en profiter jusqu'à la fin de la saison...

Le milieu de terrain, souvent bien placé, joue juste et participe à l’équilibre de l’équipe. Il suffit de voir le rendement de l’OM quand il n’est pas là pour s’en rendre compte. Le fait que l’international espoir sera probablement marseillais jusqu’à la fin de la saison est donc une bonne nouvelle sur le plan sportif, mais une beaucoup moins bonne sur le plan économique. Pablo Longoria, qui enrage de voir son joueur pouvoir partir libre en fin de saison, a bien essayé de trouver un deal convaincant en ce mois de janvier. Les discussions avec la Roma ont même bien avancé, sachant que les deux clubs ont beaucoup en commun, et notamment les prêts avec option d’achat de Pau Lopez et Cengiz Ünder. C’est pourquoi l’OM a essayé d’envoyer Boubacar Kamara au sein du club italien, avec qui les discussions étaient bien parties. Mais le joueur s’est tout simplement rendu invendable.

Kamara demande un salaire de fou à la Roma

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Boubacar Kamara 4 (@bouba_darkoss)

En effet, dans les négociations, le Corriere dello Sport dévoile que le minot fait bien comprendre qu’il compte aller au bout de son contrat, à moins qu’un deal incroyable lui soit proposé. A 22 ans, Kamara demande en effet un salaire de 5 millions d’euros par an, ce qui a eu pour effet immédiat de faire reculer la Roma. En effet, les dirigeants de la Louve viennent par exemple de recruter un milieu de terrain, le joueur du FC Porto Sergio Oliveira, avec un contrat à 2,5 millions d’euros. Difficile de donner le double au milieu olympien, qui est tout de même plus jeune. Résultat, il y a de fortes chances que Kamara reste sagement à l’OM jusqu’à la fin de la saison, et négocie ensuite le meilleur contrat possible pour la suite de sa carrière. Et tant pis pour Pablo Longoria, qui risque d’enrager même si le président espagnol de l’OM rêve toujours d’un gros coup avec Kamara dans les deux dernières semaines du mercato.