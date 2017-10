OM : Boss des négos, Zubizarreta conclu deux signatures importantes

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis qu’il a acheté l’Olympique de Marseille, Frank McCourt accorde beaucoup d’importance aux joueurs formés au club.

Ces derniers mois, l’OM a ainsi prolongé le contrat de Maxime Lopez, très largement revalorisé par ailleurs. Ensuite, Andoni Zubizarreta a bataillé mais a réussi à faire signer professionnel le très convoité Boubacar Kamara, qui était dans le viseur du Borussia Dortmund et d’Arsenal. Désormais, le directeur sportif espagnol espère ficeler les premiers contrats pros de deux joueurs très prometteurs ayant tapé dans l’œil de Rudi Garcia durant la préparation : le défenseur gauche Christopher Rocchia et l’ailier droit Yusuf Sari.

Pour le premier, il existe des divergences entre l’offre et la demande. Néanmoins, le dossier est en bonne voie et devrait être bouclé d’ici la fin du mois selon L’Equipe. Il s’agira-là d’un nouveau gros coup pour l’OM, le défenseur de 19 ans étant courtisé par Watford et le LOSC. Le premier contrat pro de Yusuf Sari devrait être signé au même moment. Pour l’attaquant, les négociations auraient été plus simples, ce dernier ne s’imaginant pas quitter l’OM alors qu’il brille avec la réserve et qu’il tape à la porte de l’équipe première. Deux bonnes nouvelles pour le club phocéen, qui confirment que la formation est un enjeu majeur du projet porté par Frank McCourt.