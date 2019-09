OM : Bingo, Riolo a son nouveau chouchou à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En s’attachant les services de Dario Benedetto, l’Olympique de Marseille semble avoir réalisé une excellente opération au mercato. Et pour cause, l’international argentin, auteur de deux buts lors des deux derniers matchs, fait déjà l’unanimité. Aussi bien auprès des supporters, lesquels apprécient son état d’esprit et ses qualités footballistiques, qu’auprès des observateurs. Daniel Riolo par exemple, ne tarie pas d’éloges au sujet de l’ancien de Boca Juniors, un joueur qu’il apprécie déjà tout particulièrement comme il l’a indiqué sur l’antenne de RMC.

« Il fallait attendre un peu avant de juger Dario Benedetto. C’est bien que Marseille fasse une bonne affaire. Cela faisait longtemps qu’ils se trompaient sur le marché des transferts. Là en deux coups (Benedetto et Alvaro), ils font deux bons joueurs. C’est chouette pour eux. Benedetto est un joueur de caractère, on s’en doutait. Le caractère va avec la débauche d’énergie et la générosité. Dans les buts qu’il met, il y a des similitudes dans les actions où il décroche et il est à la conclusion. Face à l’ASSE, c’était vraiment propre. J’aime beaucoup. Moi qui en plus a pour chouchou les Argentins, cela m’en fait un de plus » a indiqué le chroniqueur de l’After, persuadé que Marseille a réalisé un très joli coup en arrachant Benedetto à Boca. Ce n’est plus le seul à penser cela…