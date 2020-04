OM : Bielsa, c'est le Professeur dans la Casa de Papel

Dans : OM.

Marcel Bielsa n’a beau être resté qu’une saison sur le banc de l’Olympique de Marseille, il a véritablement marqué les esprits en Provence.

Chez les supporters bien évidemment, lesquels idolâtrent encore le technicien argentin… mais pas seulement. Tous les joueurs de l’OM ayant évolué sous les ordres de Marcelo Bielsa ont gardé un excellent souvenir d’El Loco. C’est notamment le cas de Lucas Ocampos, souvent utilisé comme un joker de luxe par l’actuel entraîneur de Leeds à Marseille. Dans une interview accordée à Tyc Sports, celui qui brille désormais au FC Séville a dressé un portrait très élogieux de Marcelo Bielsa. En le comparant notamment au célèbre personnage du « Professeur » dans la Casa de Papel, un stratège redoutable ayant toujours un coup d’avance sur ses adversaires pour les non-initiés.

La comparaison amusante d'Ocampos

« J'ai signé à l'OM un mardi et on jouait le samedi. Du mardi au samedi je n'ai eu aucun contact avec Bielsa, même pas à l'entraînement » se souvient Lucas Ocampos. « A dix minutes de la pause, on perdait 1-0 et il m'a demandé d'aller m'échauffer au vestiaire. Dix minutes après mon entrée en jeu, je marque. À la fin, un joueur est expulsé et Bielsa me sort moi. C'était un peu étrange, car j'étais entré peu avant. Après, il m'a expliqué pourquoi il m'avait sorti et j'ai compris. Il l'avait fait pour l'équipe... C'est l'un des grands entraineurs de ma carrière. Bielsa, c'était le professeur dans la Casa de Papel ». Une comparaison amusante mais pas si loufoque que cela quand on sait à quel point Marcelo Bielsa considère avant tout le football comme un jeu de stratégie poussé à l’extrême. Toutefois, c'est avec Rudi Garcia que Lucas Ocampos a explosé à Marseille, avant d'être vendu à Séville. Désormais, l'international argentin figure dans le viseur de Diego Simeone à l'Atlético de Madrid.