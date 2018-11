OM : Beye casse le moral des supporters marseillais, et de Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche face à Dijon, Kostas Mitroglou a réalisé quelques jolis gestes dans son rôle de pivot.

Mais évidemment, on ne retiendra que son incroyable loupé, seul devant le but vide alors que son équipe cherchait encore à ouvrir le score. Un loupé qui a achevé Rudi Garcia, lequel a décidé de sortir le Grec dès la mi-temps. Pourtant, l’ancien coach de l’AS Roma aura encore besoin de Kostas Mitroglou durant la saison selon Habib Beye. A moins que Jacques-Henri Eyraud ne se décide enfin à recruter un grand attaquant durant le mercato hivernal…

« Mitroglou décevant ? Oui, mais Rudi Garcia en aura besoin parce que malheureusement il n’a pas d’autres solutions. Le problème de son départ est qu’il faudra trouver un autre attaquant. Tu ne peux pas faire une saison à l’Olympique de Marseille juste avec Valère Germain. On a pu voir que contre le PSG, aucune des deux options n’a été choisie par Rudi Garcia, et on a mis Dimitri Payet sur le front de l’attaque. Donc quoiqu’il arrive il va le réutiliser car il aura besoin de Mitroglou », a lâché l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille sur Canal Plus. Il sera surtout intéressant de savoir quel sera le choix de Rudi Garcia pour le prochain match à Amiens, dans deux semaines : Germain, Mitroglou… ou Njie ?