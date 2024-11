OM ‍: Bernard Tapie va avoir sa statue au Vélodrome

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Bernard Tapie, ancien patron de l’OM décédé en 2021, va bientôt avoir sa statue sur le parvis de l’Orange Vélodrome. L’inauguration de celle-ci est attendue dans les prochains mois.

Trois ans après le décès de Bernard Tapie, l’Olympique de Marseille va rendre un vibrant hommage à son ancien « Boss ». En effet, RMC révèle qu’une statue à l’effigie de l’ex-président de l’OM va prochainement être installée sur le parvis de l’Orange Vélodrome. 3.000 donateurs se sont mobilisés, dont bien sûr le club phocéen et la statue a pu être réalisée. Celle-ci est d’ailleurs prête, comme l’a confirmé Laurent Tapie à RMC.

Une inauguration prévue en 2025

🚨 La Statue à l’effigie de Bernard Tapie est PRÊTE !!



🗞 @RMCsport pic.twitter.com/TJPQjWrkBc — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) November 15, 2024

« La statue est prête. Je suis en attente du retour de la Mairie concernant des travaux de renforcement de l'Esplanade devant le Stade Vélodrome, où l'on souhaite installer le monument. Selon le bureau d'études, consulté par la Ville, ce serait trop risqué, compte tenu du poids du monument, de le mettre en place avant que ces travaux soient terminés, au printemps. Je vais donc rencontrer les équipes de la Mairie afin d’établir une date de mise en place et d’inauguration » a confié à la radio le fils de Bernard Tapie. La date officielle de l’inauguration est donc encore inconnue mais cela interviendra courant 2025. Un moment que la famille Tapie et les supporters de l’OM vont attendre avec impatience afin de rendre le plus beau des hommages à leur ex-président.