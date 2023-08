Alexis Sanchez, l'OM abandonne ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le pessimisme règne à l’OM quant à un éventuel retour d’Alexis Sanchez, dont l’avenir semble plus que jamais s’écrire loin de Marseille.

Alexis Sanchez a peut-être disputé son dernier match avec l’Olympique de Marseille le 3 juin dernier sur la pelouse d’Ajaccio. Malgré une offre de prolongation de contrat transmise par Pablo Longoria dès la fin de la saison, l’international chilien s’éloigne inlassablement de la cité phocéenne. Et si la semaine dernière, un mince espoir a relancé le suspense après la publication sur Instagram d’une photo des chiens de la star chilienne avec la localisation « Marseille », il semble bel et bien qu’El Nino Maravilla ne rempilera pas une saison de plus en Provence.

La tendance est désormais à un départ définitif selon les informations de l’After Foot. L’émission de RMC a indiqué que l’état-major de l’Olympique de Marseille ne s’attendait plus à recevoir une réponse positive de la part de son attaquant vedette de la saison dernière. De son côté, L’Equipe indique que « le mystère Alexis Sanchez demeure » et que l’OM est toujours dans l’attente d’une réponse ferme et définitive de l’ancien joueur de Manchester United.

La tendance est à un départ pour Alexis Sanchez

Face à ce flou, Marseille va attendre avant de recruter -ou pas- un joueur offensif de plus, Marcelino ayant la volonté de jauger la compatibilité de toutes les recrues offensives du club (Sarr, Ndiaye, Aubameyang) et de voir quels joueurs de la saison dernière peuvent être associés à ces trois joueurs, on pense principalement à Harit, Malinovskyi ou encore Ounahi.

Du côté de la presse espagnole en tout cas, les rumeurs sont de plus en plus insistantes pour évoquer un potentiel retour d’Alexis Sanchez au FC Barcelone en cas de départ d’Ousmane Dembélé vers le PSG. Une piste crédible pour le champion d’Espagne en titre car peu coûteuse, l’international chilien étant libre de tout contrat. En signant au Barça, Alexis Sanchez verrait son plan réussir, lui qui semble avant tout attendre la meilleure opportunité sur le plan sportif depuis plus d’un mois.