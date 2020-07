OM : Le Vélodrome en vente, McCourt n'en veut pas !

Dans : OM.

La nouvelle mairie de Marseille propose de vendre le Vélodrome à l'OM. Frank McCourt regarde ailleurs.

En France, l’Olympique Lyonnais est le seul club propriétaire à 100 % de son stade, et cela lui permet de générer des revenus non négligeables, de récupérer la totalité du marketing et de la restauration sans payer de loyer, tout en développant ses infrastructures pour organiser et accueillir des évènements type concerts, séminaires ou animations, avec les rentrées d’argent qui vont avec. Un modèle que Jean-Michel Aulas a défendu becs et ongles, et qui a coûté très cher, mais portera ses fruits à l’avenir. L’Olympique de Marseille pourrait connaitre le même sort à l’avenir, puisque le la Mairie de Marseille envisage de vendre le Stade Vélodrome. La nouvelle maire Michelle Rubirola n’a jamais caché que cela faisait partie des possibilités, et son adjoint l’a confirmé à haute voix dans La Provence.

« Si l’OM est preneur, vendons-lui le stade. Tous les grands clubs européens ont besoin de leur outil de travail pour se développer. Plutôt que de dépenser des millions d’euros par an pour le contribuable, nous aurions tous intérêt à vendre le stade à l’OM », a expliqué Benoit Payan, pour qui tout le monde serait gagnant. Actuellement, le club verse un loyer de 5 ME à la ville pour gérer le stade et ses revenus, avec une part variable. En cas de vente, l’OM n’aurait bien évidemment plus de loyer. Mais selon le quotidien régional, Frank McCourt n’a pas du tout envie de racheter le stade Vélodrome, dont le montant est difficile à estimer. Si cela redonnera de la valeur à l’OM en cas de revente, l’investissement ne sera pas anodin et le propriétaire américain a d'autres chats à fouetter pour le moment.