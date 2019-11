OM : Benedetto se rapproche de Mitroglou, l’attaque qui fait mal

Dans : OM.

Plus discret lors des derniers matchs, Dario Benedetto n’a pas vraiment pesé sur le choc face à l’OL.

Titulaire en pointe, l’Argentin n’a jamais trouvé les espaces ou eu de bons ballons à négocier. Contrairement à ses premiers matchs, l’ancien de Boca Juniors ne surprend plus les défenses et n’est pas souvent trouvé aux abords de la surface. Un problème qui n’interpelle pas vraiment pour le moment, puisque l’OM est dans une bonne passe et que la recrue vedette de l’été a tout de même trouvé le chemin à cinq reprises cette saison. Mais à l’heure où des joueurs comme Payet, Sanson et Rongier montent en puissance et pourraient donc le servir sur un plateau, sa méforme pose question. Notamment pour L’Equipe, qui ce mardi est allé assez loin dans une comparaison qui ne fera certainement pas plaisir aux supporters de l’OM.



« L’Argentin, parce qu’il est généreux, qu’il essaye de participer au jeu et qu’il a marqué presque un tiers des buts de l’OM en L1, passe un peu entre les gouttes. Mais son efficacité se rapproche dangereusement de celle de Kostas Mitroglou. Après des débuts réussis (4 buts lors de ses six premiers matchs), l’avant-centre vient d’en inscrire un seul lors de ses huit dernières rencontres », balance ainsi le quotidien sportif, pour qui il ne faudrait pas que cette disette se prolonge trop longtemps non plus.