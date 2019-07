OM : Benedetto officialisé par Marseille d'ici une semaine ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Bien décidé à combler André Villas-Boas au mercato, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont décidé d’accélérer dans le dossier Dario Benedetto.

Dimanche, La Provence et RMC indiquaient que le club phocéen avait transmis une offre inférieure à 15 ME pour recruter le buteur de Boca Juniors. Si cette proposition pourrait s’avérer très légèrement insuffisante, ce dossier va bel et bien aboutir à une issue positive, selon les informations de beIN SPORTS. Et pour cause, le média indique que l’Argentin devrait rejoindre le groupe phocéen aux Etats-Unis d’ici la fin de la semaine.

« Le transfert pourrait finalement se négocier en dessous de 15 millions. Un accord serait tout proche et l’attaquant argentin, qui s’est déjà entretenu avec André Villas-Boas et est bel et bien décidé à rejoindre l’OM, pourrait retrouver le groupe olympien en fin de semaine aux Etats-Unis. Une aubaine pour 'AVB' et les Phocéens » indique l’un des diffuseurs de la Ligue 1. Reste désormais à voir quel sera le montant définitif du deal, alors que RMC affirmait que Boca Juniors se refusait d’accepter une offre inférieure à 16 ME pour son charismatique buteur de 29 ans.