OM : Benedetto meilleur loin du Vélodrome ? Le miracle s'explique

Auteur d'un triplé vendredi à Nîmes, Dario Benedetto semble plus efficace loin de Marseille. Et il y a une raison pour expliquer cette efficacité de Pipa loin du Vélodrome.

Auteur du triplé qui a donné la victoire à l’Olympique de Marseille à Nîmes, Dario Benedetto a porté à 11 le nombre de ses buts marqués cette saison en Ligue 1, ce qui est une sacrée performance pour un attaquant qui découvre notre championnat. Mais c’est étonnant, sur ces 11 buts inscrits par le joueur arrivé de Boca Juniors au mercato 2019, 9 l’ont été à l’extérieur et donc loin de la ferveur du Vélodrome. Mais pour Rolland Courbis, ce n’est pas l’éventuelle pression mise par les supporters marseillais qui rend Dario Benedetto moins efficace, mais juste le comportement des équipes adverses, nettement moins tournées vers l’offensive quand elles se déplacent au Vélodrome.

L’ancien entraîneur de l’OM, fan de Pipa Benedetto, estime que ce dernier a plus ses aises à l’extérieur. « Il marche mieux face à des équipes qui veulent produire du jeu, devant leur public, et qui laissent des espaces. Son rôle à la pointe d’un 4-3-3 est difficile car il se retrouve souvent esseulé. Mais il assume, explique, dans Aujourd’hui en France, Rolland Courbis, qui estime que l’Olympique de Marseille a trouvé le buteur qui lui faisait défaut. On a beaucoup parlé d’un grand attaquant à Marseille. Mais avec les moyens de l’OM, il est immense ! Il tombe du ciel. » Si en plus Dario Benedetto est béni des dieux du football, alors l'Olympique de Marseille ne craint plus rien dans la course à la Ligue des champions.