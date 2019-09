OM : Benedetto lui fait aimer le foot, Rothen est in-love

Dans : OM, Ligue 1.

Auteur d’un doublé contre Monaco dimanche soir, Dario Benedetto s’est mis les supporters de l’Olympique de Marseille dans la poche. Et pas seulement. Grâce à son style de jeu, sa qualité technique et sa redoutable efficacité, l’international argentin fait l’unanimité. Sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen a véritablement couvert d’éloges l’ancienne idole de la Bombonera de Boca Juniors. Le genre de joueur qui lui fait aimer le football. Une belle déclaration d’amour…

« Benedetto apporte une vraie valeur ajoutée à l’OM, c’est ce style d’attaquant qu’il manquait à cette équipe. Dans le jeu, il a une vraie complicité avec ses coéquipiers. Il permet à certains joueurs comme Payet d’être plus libres et de toucher plus de ballons. Même le milieu de terrain devient meilleur grâce à lui alors qu’il était à la peine il y a quelques semaines. Un seul joueur, en l’occurrence Benedetto, a transformé à lui seul l’équipe et elle commence à être séduisante. Et puis il a tout du joueur de foot que j’aime : il b…. pour ce club, il met ce maillot et ça le transcende. Quand je vois ça, cela me fait aimer le football. J’adore Benedetto, ce qu’il amène, etc. Il va être adoré par les fans qui vont s’identifier à lui » s’est enflammé le consultant de RMC, totalement fan de Dario Benedetto. Comme la très grande majorité des supporters marseillais.