OM : Benedetto invendable, ça tombe bien

Dario Benedetto a retrouvé le sourire à l’OM, mais il est toujours sur la liste des transferts. Plus pour très longtemps ?

Arkadiuz Milik blessé, Dario Benedetto s’éclate lors de la préparation de l’OM. Bien évidemment, affronter Martigues ou le Servette de Genève, surtout à ce stade de la saison, n’est pas forcément très significatif. Mais contre les Suisses, l’Argentin a confirmé qu’il était affuté et en réussite devant le but, avec un doublé d’avant-centre parfait. Un ballon coupé au second poteau sur un centre fuyant de De La Fuente, et une frappe en pivot bien maîtrisée au coeur de la surface, l’ancien de Boca Juniors a forcément marqué des points en l’absence du Polonais. De quoi se faire bien voir en vue d’un transfert, alors qu’il fait partie des joueurs que l’OM ne retiendra pas cet été ? Ce n’est pas du tout la perspective de Benedetto, qui a confié son envie de se battre pour sa place et d’être bien présent cette saison sous le maillot marseillais.

« Je suis content d’avoir marqué mon troisième but en deux matches. J’espère être ici la saison prochaine », a prévenu l’attaquant argentin, courtisé par Elche ces dernières semaines, et souvent annoncé proche du club espagnol, sans que cela ne se concrétise. Même situation avec Sao Paulo, qui selon Goal s’est rapproché de l’OM pour discuter du transfert, puis du prêt, de Benedetto, avant d’être refroidi par le salaire de l’avant-centre et l'indemnité demandée. En attendant, les supporters phocéens apprécieront le retour en forme de leur buteur, qui pourrait avoir un rôle à jouer dans l’enchainement des matchs s’il retrouve le niveau qu’il avait à son arrivée d’Argentine. Cela pourrait faire réfléchir les dirigeants de l’OM, qui se préparaient à céder Benedetto cet été afin de recruter une doublure à Milik dans le registre voulu par Jorge Sampaoli.