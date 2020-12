OM : Benedetto galère, Gomis ne ferait pas pire à Marseille

Dans : OM.

Muet depuis près de neuf mois, Dario Benedetto a retrouvé le chemin des filets samedi après-midi face à Nantes (3-1).

Très remuant contre les Canaris, l’Argentin s’est créé plusieurs grosses occasions avant de concrétiser son match abouti par un penalty tout en maîtrise face à Alban Lafont. Auteur de 13 buts la saison dernière, Dario Benedetto a peut-être (enfin) lancé sa saison 2020-2021. Il n’était pas trop tôt pour Marseille, qui a grand besoin d’un attaquant efficace afin d’atteindre son objectif, à savoir terminer une nouvelle fois sur le podium de la Ligue 1. Sur l’antenne de BeInSports, un certain Bafétimbi Gomis, ancien attaquant de l’OM et qui avait inscrit 20 buts en championnat en 2016-2017, a été interrogé sur les galères de l’ex-buteur de Boca Juniors.

Et pour la panthère, hors de question d’affirmer que Dario Benedetto est meilleur que lui. « Aurais-je ma place aujourd’hui à l’OM ? J'ai eu la chance de poser les premières pierres de ce projet olympien, de belle manière. Quand on a la chance de jouer pour le club de son enfance, ce n'est jamais évident. Tous les Marseillais savent que c'est très dur d’être l'attaquant de l'OM. J'ai réussi à me relancer et quand je suis parti à Swansea, j'ai laissé la maison propre. Maintenant, je leur souhaite le meilleur et je suis bien content que Dario ait retrouvé le chemin des filets samedi » a lancé l’attaquant d’Al-Hilal, que l’Olympique de Marseille n’avait pas tenté de recruter définitivement après un prêt concluant en provenance de Swansea en 2017. Une erreur fatale de la part des dirigeants olympiens, quand connaît les échecs de Valère Germain et de Kostas Mitroglou par la suite…