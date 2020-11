OM : Un buteur recruté en urgence, l’hiver sera bouillant

Dans : OM.

Plutôt solide défensivement depuis le début de la saison en Ligue 1, l’OM est toutefois à la peine dans le secteur offensif.

Et pour cause, les deux attaquants axiaux de l’Olympique de Marseille (Valère Germain et Dario Benedetto) n’ont inscrit qu’un but à eux deux tandis que l’équipe d’André Villas-Boas n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en Ligue des Champions. La venue d’un attaquant semble plus que jamais indispensable, d’autant plus que la recrue la plus chère de l’été, à savoir Luis Henrique, cire le banc des remplaçants pour le moment. De toute évidence, la priorité du mercato hivernal à Marseille sera donc de recruter un buteur capable de régler les maux offensifs de l’OM, selon les informations de France Football.

A en croire le magazine, il est clair que Pablo Longoria et André Villas-Boas tenteront de bondir sur une belle opportunité au mois de janvier afin de renforcer le secteur offensif des Olympiens. La priorité du binôme à la tête des opérations se nomme Boulaye Dia, lequel sera en fin de contrat en juin 2022 avec le Stade de Reims, et que Jean-Pierre Caillot ne retiendra pas en cas de belle offre. Mais l’attaquant champenois est deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 8 réalisations et ne sera pas bradé par Reims, qui réclame entre 12 et 15 ME. Reste à savoir si l’Olympique de Marseille, qui était prêt à poser 13 ME sur la table pour recruter le défenseur Joakim Maehle le 5 septembre, reverra ses plans et décidera finalement d’investir une somme si rondelette sur un attaquant. Cela est envisageable, dans la mesure où le club phocéen se délestera des gros salaires de Kostas Mitroglou et de Valère Germain en fin de saison, puisque les deux attaquants seront libres de tout contrat…