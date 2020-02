OM : Benedetto fait une Ribéry, pas de malaise à Marseille

Dans : OM.

Titulaire indiscutable depuis sa signature à Marseille cet été, Dario Benedetto avait débuté la saison en fanfare. Mais depuis deux mois, l’Argentin a clairement marqué le pas…

De nouveau muet face aux Girondins de Bordeaux, Dario Benedetto traverse une période moins faste. Après le match nul en terres girondines, André Villas-Boas ne s’était pas montré plus inquiet que cela par la méforme de son avant-centre. « Il a été mieux en seconde période, notamment dans le mouvement et le pressing, il a fait du bon travail. Il cherche son but qui peut lui donner un peu plus de confiance. De toute façon on est content avec lui. Il est un peu fatigué » indiquait notamment le coach portugais, qui refuse de paniquer ou d’accabler son joueur. Il faut dire que ce dernier a de bonnes raisons de tirer la langue, comme l’explique Le Phocéen.

En effet, le média pro-OM rappelle que Dario Benedetto n’a pas bénéficié de vacances et de préparation physique cet été en raison du décalage entre le calendrier de la Ligue 1 et celui de la Copa Libertadores, qui s’est disputé entre mars et août 2019. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle d’un certain Franck Ribéry selon le média, qui se souvient que l’ancien ailier de l’Olympique de Marseille était rentré véritablement rincé de la Coupe du monde 2006 avec l’Equipe de France, en plus d’être très perturbé mentalement par son faux transfert du côté de l’Olympique Lyonnais, qui avait fait les gros titres du journal de 20 heures sur TF1. Par la suite, Franck Ribéry avait tiré la langue, affichant un niveau décevant durant plusieurs semaines. Pour Dario Benedetto, le transfert vers Marseille a également été très long à se conclure, ce qui a forcément joué sur le mental de l’Argentin. Rien de bien alarmant donc pour Dario Benedetto, lequel a plusieurs excuses valables. Espérons simplement pour l'OM que cette méforme ne durera pas encore plusieurs semaines…