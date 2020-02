OM : Où est passé Dario Benedetto ? Marseille ne panique pas

Dans : OM.

Transparent contre Bordeaux, Dario Benedetto connaît un gros passage à vide à l'Olympique de Marseille. Mais André Villas-Boas n'est pas inquiet pour l'attaquant argentin.

Pipa par-ci, Pipa par-là, si Dario Benedetto est toujours le chouchou des supporters de l’Olympique de Marseille, sa grinta y étant pour beaucoup, ses performances actuelles sont plus du niveau de Mitroglou et Germain que du Dario Benedetto de l’automne. Mais le numéro 9 de l’OM, longtemps incertain contre Bordeaux en raison d'un souci au talon d'Achille, peut compter sur le soutien d’André Villas-Boas, lequel estime que son attaquant de 29 ans n’est pas à 100% de sa forme et a juste besoin d’un but pour se relancer définitivement. Et pourquoi pas dès mercredi lors du très attendu déplacement de l’Olympique de Marseille.

Car l’entraîneur phocéen pourrait bien encore une fois tout miser sur Dario Benedetto comme il l’a confié en marge du match à Bordeaux. « Il n'était pas encore à 100%, mais on a décidé de prendre le risque de le faire jouer. Il a été mieux en seconde période, notamment dans le mouvement et le pressing, il a fait du bon travail. Il cherche son but qui peut lui donner un peu plus de confiance. De toute façon on est content avec lui. Il est un peu fatigué, on va voir s'il récupère pour le match à St-Etienne », a confié André Villas-Boas. Depuis le début de saison, le buteur argentin, recruté au dernier mercato estival pour 14ME en provenance de Boca Juniors, a marqué 7 buts en Ligue 1, dont le dernier remonté au 21 décembre contre Nîmes.