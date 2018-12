OM : Benedetto et Pratto, deux cibles que l'OM doit IMPERATIVEMENT viser

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Pris dans un trou d'air avec l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia est non seulement critiqué pour ses décisions tactiques, mais également sur ses choix lors du mercato, l'entraîneur étant clairement décideur sur la plupart des dossiers. Et tandis que l'OM ne semble pas encore savoir sur quel pied danser lors du marché des transferts de janvier, Jonathan MacHardy a lui des conseils à donner au coach phocéen.

Visiblement le journaliste de RMC a regardé la récente Copa Libertadores et cela lui donne des idées. « Il faut arrêter avec les recrutements sans imagination. Parce que si l’on regarde l’argent qui a été dépensé, et il y en a eu beaucoup, on peut se demander où sont les idées. Tu as repris des mecs qui étaient déjà chez toi comme Payet et Mandada, tu as repris des internationaux français sur le déclin mais que tu connais un peu genre Rami, mais on a même parlé de Bacary Sagna, il y a eu aussi Patrice Evra, tu prends des mecs que Rudi Garcia connaît déjà. Maintenant, il faut faire preuve d’imagination sur le marché des transferts. Tu cherches un grand attaquant, sans aller bien loin on a vu Dario Benedetto, Lucas Pratto, ils sont disponibles pour une petite dizaine de millions d’euros, ils demanderont pas un énorme salaire et tu es certain que ça emballera le Vélodrome. Ou alors faut prendre un entraîneur qui a des idées », a lancé un Jonatan MacHardy plutôt remonté par l'attitude de Rudi Garcia lorsqu'il s'agit de recruter des renforts pour l'Olympique de Marseille.