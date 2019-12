OM : Benedetto est parfait, Dugarry tombe amoureux

Dans : OM.

L’été dernier, André Villas-Boas conseillait à sa direction de miser sur Dario Benedetto pour remplacer Mario Balotelli au mercato. Un choix que l’état-major de l’OM ne regrette pas un instant…

Et pour cause, l’international argentin s’est imposé comme un élément fort de l’actuel dauphin du Paris Saint-Germain. Et s’il n’affole pas totalement les statistiques (6 buts en 16 matchs de Ligue 1), son utilité, avec et sans ballon, dans le jeu de l’Olympique de Marseille, est immense. C’est précisément pour cela que Christophe Dugarry a loué son début de saison sur l’antenne de RMC. Et le champion du monde 1998 est allé très loin, indiquant qu’il préférait carrément l’attaquant olympien à un Mauro Icardi, pourtant plus jeune et surtout plus efficace.

« Benedetto, c’est une vraie belle surprise. C’est un footballeur complet. J’aime son attitude, son tempérament. Même quand il ne marque pas, il a une vraie utilité pour ses coéquipiers. J’ai un coup de coeur pour ce garçon. Je ne vois pas d’énormes points faibles chez lui. J’ai eu un choc en voyant Icardi face à Benzema lors de Real – PSG. Icardi dans le jeu, c’était pauvre, il n’était pas concerné. Il se dépense peu, même dans les matchs importants. Il n’est pas combatif. Puis je vois Benedetto, c’est une moins grande star, il est plus âgé, il est moins connu. Par contre, il donne tout ce qu’il a sur le terrain, il est généreux, disponible. Est-ce que Benedetto ne serait pas l’attaquant le plus complet du championnat ? Aujourd’hui, je préfère avoir Benedetto dans mon équipe qu’Icardi, même si Icardi est un joueur intéressant » a lancé Christophe Dugarry dans des propos rapportés par FootRadio.com. Voilà qui fera plaisir au principal intéressé, lequel a néanmoins raté son match à Angers, vendangeant notamment une énorme occasion en seconde période.