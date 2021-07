OM : Benedetto déchire le ticket offert par Longoria

Dans : OM.

Pablo Longoria a donné un bon de sortie à Dario Benedetto, mais l'attaquant ne se verra pas imposer un départ de l'Olympique de Marseille. Il vient de le prouver brutalement.

Même s’il réussit de bons matchs de préparation sous les ordres de Jorge Sampaoli, Dario Benedetto a bien compris que l’OM le poussait poliment vers la sortie. Le président marseillais est ouvert à toutes les négociations pour un transfert de l’attaquant argentin arrivé il y a deux ans au Vélodrome, et qui est encore lié deux saisons avec Marseille. Et ces derniers jours, Pablo Longoria pensait bien avoir trouvé une bonne solution avec Benedetto, puisque c’est le prestigieux club brésilien de Sao Paulo qui s’était avancé afin de recruter Pipa. Les choses étaient même bien avancées si l’on croyait certains journalistes, mais visiblement le dossier a tourné au vinaigre et a finalement capoté brutalement, alors que l’OM et les dirigeants brésiliens s’étaient entendus pour finaliser au plus vite cette opération.

C’est le clan Benedetto qui aurait opposé un refus ferme et définitif à Sao Paulo, pour des raisons à priori nombreuses. Dans un premier temps, l’attaquant argentin de l’Olympique de Marseille qui aurait répété son désir de continuer sa carrière en Europe, estimant qu’à 31 ans il avait encore un peu de temps avant de repartir en Amérique. Mais André Plihal, journaliste d’ESPN Brésil, précise que Christian Bragarnik, avocat et représentant de Dario Benedetto, a exigé une commission supérieure à ce que Sao Paulo voulait payer, et que face à cette double opposition, cette piste s’est totalement refermée. Le club brésilien s'est fixé des limites financières et concernant la venue de Dario Benedetto, ces limites étaient largement dépassées. L'attaquant ne rejoindra donc pas le Brésil, Pablo Longoria doit donc activer d'autres pistes, européennes, afin de trouver une solution.