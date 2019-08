OM : Benedetto a menti, Boca Juniors accuse

Dans : OM, Mercato, Foot Mondial.

Dario Benedetto n'a pas traîné puisque moins d'une semaine après avoir signé son contrat à l'Olympique de Marseille l'attaquant argentin figure déjà dans le groupe d'André Villas-Boas pour la réception de Reims, ce samedi au Vélodrome. Mais si les supporters de l'OM se régalent déjà d'avoir Pipa dans leur effectif, du côté de Boca Juniors le président du club argentin a encore en travers de la gorge l'attitude de Dario Benedetto. Et Daniel Angelici a vidé son sac et dénoncé le comportement indélicat de son attaquant.

« J’ai toujours une très bonne relation avec les joueurs. Ce qui m'agace, c'est qu'il y a deux mois, on s'est serré la main avec Dario Benedetto. On lui avait amélioré son contrat, il m'avait dit 'sois tranquille, je suis bien ici et je reste jusqu'à la fin de l'année’. Quand l'offre de Marseille est arrivée, je lui ai dit que ce n'était ni bon, ni mauvais pour Boca. Le club n'avait pas besoin de vendre. Mais lui, à 29 ans, sans passeport européen, avec un contrat de quatre ans, avec le salaire qu'ils lui offraient... il voulait partir. Boca s'en sortait bien avec ce montant fixe et des bonus. A partir du moment où il a reçu la proposition, il a voulu partir. Et on ne pouvait pas le retenir », a reconnu le président de Boca Juniors, qui a empoché le chèque de l'Olympique de Marseille, mais regrette tout de même que Pipa lui ait joué du pipeau