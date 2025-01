OM ‍: Benatia insiste pour recruter ce crack marocain

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruté par le Hellas Vérone en provenance de l’OGC Nice en janvier dernier pour moins d’un million d’euro, Reda Belahyane est sur les tablettes de l’OM. Son profil plait énormément à Medhi Benatia.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille ne devrait pas faire de folies lors du mercato. Après avoir copieusement investi l’été dernier, les dirigeants marseillais ne dépenseront pas sans compter et les ventes seront indispensables afin de renforcer l’effectif à la disposition de Roberto De Zerbi. Cela n’empêche pas la cellule de recrutement de l’OM de travailler à plein régime et d’identifier plusieurs recrues potentielles que ce soit pour cet hiver ou pour l’été prochain. Dans cette optique, un milieu de terrain marocain a tapé dans l’oeil de Medhi Benatia et de son président Pablo Longoria.

Reda Belahyane 24/25 so far.



Milan or Lazio ? 🤔💶 pic.twitter.com/2C8b0H9n4r — Packm 🔎•🎥 (@SouhailPackm) December 27, 2024

Recruté pour 500.000 euros par le Hellas Vérone à l’OGC Nice en janvier 2024, Reda Belahyane est une cible du club marseillais selon les informations du compte La Tribune OM sur X. Notre confrère indique que l’état-major olympien a plusieurs « jeunes à fort potentiel » dans le viseur, dont l’international marocain de seulement 20 ans. Milieu de terrain au volume de jeu colossal, Reda Belahyane s’est imposé comme un titulaire indiscutable du Hellas Vérone en Série A avec 17 matchs toutes compétitions confondues, dont les trois quarts comme titulaire.

L'OM très intéressé par Reda Belahyane

Dans ce dossier, l’Olympique de Marseille peut espérer compter sur la connexion marocaine avec son directeur sportif Medhi Benatia pour faciliter les choses, mais il faudra d’abord convaincre le club italien de lâcher le joueur né à Aubervilliers. Et ce ne sera pas simple car le Hellas Vérone, actuellement 16e de Série A, lutte pour son maintien et n’a aucun intérêt à se séparer de l’un de ses meilleurs joueurs en cours de saison. Pour les dirigeants de l’OM, il faudra donc probablement attendre l’été prochain avant de lancer un raid pour s’attacher les services de Reda Belahyane. Un joueur dont la valeur marchande, actuellement estimée à 10 millions d’euros, pourrait brutalement baisser en cas de relégation du Hellas Vérone et qui suscite par ailleurs la convoitise de plusieurs grands clubs italiens dont l'AC Milan ou encore la Lazio.