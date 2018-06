OM : Benatia à l'OM, la presse italienne en remet une couche !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

A la recherche d’un défenseur central en vue de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a fait de Mehdi Benatia sa priorité.

Et si le club phocéen n’est pas concrètement passé à l’offensive pour Juan Jesus ou pour Diego Carlos, deux autres joueurs associés à Marseille depuis le début du mercato, c’est bien parce que l’ambition de recruter le Marocain est réelle. Le défenseur de la Juventus Turin, qui vient de terminer son Mondial après le match nul contre l’Espagne (2-2), est plus que jamais dans le viseur de Rudi Garcia et d’Andoni Zubizarreta au mercato.

La preuve, le Corriere dello Sport évoque de nouveau l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le joueur en Une de son édition du jour. Et à en croire le média italien, Jacques-Henri Eyraud et les dirigeants olympiens feraient un forcing bien plus pressant que le Borussia Dortmund ou Arsenal pour obtenir la signature du joueur. Pour rappel, la Juventus Turin souhaite recruter Diego Godin et ne retiendra donc pas Mehdi Benatia en cas d’offre comprise entre 15 et 20ME au mercato. L'espoir est donc toujours présent pour les supporters olympiens, qui rêvent de voir débarquer un roc pour épauler Adil Rami cet été.