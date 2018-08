OM: Ben Yedder à l'OM, et si c'était lui le grand attaquant ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Dans un dossier consacré cette semaine à Mario Balotelli, France-Football affirmait que la priorité n°1 de Jacques-Henri Eyraud pour venir renforcer l'Olympique de Marseille, avant même l'attaquant italien, était Wissam Ben Yedder. Mais l'attaquant arrivé à Séville en 2016 semblait intransférable, ou du moins pas à un prix compatible avec les finances de l'OM. Mais ce jeudi, Marca entrouvre la porte et évoque même l'intérêt du club phocéen.

Le quotidien sportif espagnol indique que les dirigeants du club andalou préfèrent miser sur Luis Muriel, l'attaquant colombien recruté pour 21ME l'été dernier, et cela même si ce dernier a déçu. Alors la possibilité de voir Wissam Ben Yedder partir cet été existe très sérieusement, avec toutefois un bémol, et de taille, car sa clause libératoire est de 30ME. L'Olympique de Marseille est tout de même cité comme un point de chute possible pour l'attaquant international tricolore, de même que la Premier League où son agent l'a déjà proposé. Pour l'OM, toujours en proie à des difficultés pour dénicher le fameux grand attaquant, l'heure des négociations est peut-être venue, Séville étant peut-être prêt à baisser ses exigences pour Ben Yedder.