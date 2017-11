OM : Bayal Sall a préféré l’ASSE à cause de Ribéry

Dans : OM, ASSE, Mercato.

Longtemps titulaire dans la charnière de l’AS Saint-Etienne, Moustapha Bayal Sall aurait pu percer au sein d’une autre formation de Ligue 1.

Formé au Sénégal, le défenseur central avait aussi été repéré par l’Olympique de Marseille où il avait effectué un essai en 2006. « J’y vais juste après Bâle, a raconté le joueur d’Antwerp (Belgique) à Sport/Foot Magazine. Les tests étaient bons. Sauf qu’Henryk Kasperczak (le sélectionneur du Sénégal à l’époque, ndlr) a parlé de moi à Saint-Étienne. Ils ont envoyé quelqu’un chez moi, au Sénégal, mais je n’y étais pas. Mon père adoptif leur a dit que j’étais à Marseille. »

En effet, Bayal Sall était bien parti pour s’engager avec le club phocéen. Mais les dirigeants marseillais, focalisés sur le cas Franck Ribéry, qui quittait finalement Marseille un an plus tard, avaient laissé filer l’opportunité. « L’OM voulait me faire signer, a confirmé le Sénégalais.Mais là-bas, ils étaient occupés par le transfert de Franck Ribéry. Au final, un chauffeur de Saint-Etienne est venu me chercher à Marseille, à une heure du matin. »

L’OM a perdu Bayal Sall

« Le lendemain, c’est l’OM qui me cherchait à l’entraînement, s’est-il amusé. Après deux semaines d’essai, j’ai signé trois ans de contrat avec Saint-Etienne. » Apprécié pour ses qualités athlétiques, le puissant défenseur est resté 10 ans dans le Forez. Le temps pour lui de devenir l’un des meilleurs ennemis de l’ancien Parisien Zlatan Ibrahimovic. Autant dire que leur duel aurait été encore plus électrique si Bayal Sall avait rejoint l’OM...