OM ‍: Battre cet OL « ‍nullissime ‍», Marseille n’a aucun mérite

Par Alexis Rose

Facile vainqueur de l’Olympique Lyonnais au Vélodrome mercredi soir (3-0), l’Olympique de Marseille n’a pas vraiment de mérite à avoir d’après Christophe Dugarry…

La saison du club phocéen a pris un tournant plus que positif en l’espace d’une semaine. Entre une qualification pour la phase finale de l’Europa League jeudi dernier contre l’Ajax (4-3), une première victoire en L1 depuis octobre contre Rennes dimanche (2-0) et un prestigieux succès au Vélodrome face à l’OL mercredi (3-0), l’OM s’est parfaitement remis dans le droit chemin. Mais ce n’est pas pour autant que Marseille doit prendre la grosse tête. Car même si l’OM est revenu à trois points du Top 5 avant d’affronter Lorient et Clermont pour finir l’année 2023, cette victoire contre Lyon peut être en trompe-l'œil pour Christophe Dugarry. En effet, pour le champion du monde 1998, l’OM n’a pas réalisé son meilleur match de la saison face aux Gones.

« L’OM a juste fait ce qu’il fallait »

« Je ne pense pas que cette victoire de l’OM contre l’OL représente un match référence. L’OM n’a pas été excellent. Cette équipe a du caractère, les joueurs font les efforts. L’entraîneur croit en son équipe, il a une ambition de jeu. Mais les joueurs sont limités, ils ne sont pas encore au niveau escompté. Mais le match de Marseille de mercredi ne montre pas grand-chose. L’OM n’a pas été conquérant, il n’y a pas eu énormément de tirs cadrés. En face, l’OL était nullissime. Lyon, ils peuvent jouer pendant quatre heures, ils ne marqueront pas un but… J'ai trouvé l'OM beaucoup plus intéressant à Monaco que face à l’OL par exemple. Dans l'utilisation du ballon, offensivement, Marseille a été bien meilleur sur plusieurs matchs cette saison. Contre l’OL, un adversaire tellement pauvre, l’OM a juste fait ce qu’il fallait. Gattuso a été courageux avec des choix forts. Le duo Vitinha - Aubameyang ne m’a pas emballé, ils manquent de qualités techniques. Harit a été moins précis. Mais après, l’OM aurait pu jouer à 20 %, ils auraient quand même gagné ce match », a balancé le consultant de RMC, qui attendra de voir la suite pour dire que le vrai OM est de retour pour jouer à nouveau le podium.