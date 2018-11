OM : Barça, Real, Bayern… Zubi défie les cadors au mercato

Dans : OM, Mercato.

Les supporters devront s’y faire, l’Olympique de Marseille semble orienter ses recherches vers de très jeunes talents.

On sait par exemple que le club phocéen regarde du côté d’Arsenal, où le milieu offensif des U18 Ben Cottrell (17 ans) fait forte impression. Et ce n’est pas la seule piste étudiée par le pensionnaire de Ligue 1. Selon les informations de Mundo Deportivo, l’OM fait également partie des admirateurs de Dani Olmo, l’attaquant de 20 ans très en vue au Dinamo Zagreb (11 buts et 13 passes décisives en 52 matchs de championnat). Le problème, c’est que Marseille est confronté à une énorme concurrence sur ce dossier.

Pour commencer, l’Espagnol, qui avait quitté la Masia à l’âge de 16 ans, voit le FC Barcelone tenter de le récupérer. Une réunion entre son agent et les dirigeants catalans s’est déroulée mardi. A noter aussi que le Real Madrid tente de chiper l’international U21, tout comme le Bayern Munich ainsi que les deux clubs de Manchester, City et United. Autant dire que le directeur sportif Andoni Zubizarreta aura du mal à attirer sa cible à l’OM, d'autant que Zagreb réclame 25 M€ pour son transfert.