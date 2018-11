OM : L'OM craque pour une pépite d'Arsenal avant le mercato !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, Premier League.

« Après avoir reconstitué une équipe et embauché des joueurs expérimentés, le projet va se concentrer sur des jeunes de 17 à 22 ans ». Dans les colonnes du journal L’Equipe il y a maintenant deux semaines, Jacques-Henri Eyraud lâchait un énorme indice sur le profil des prochaines recrues de l’Olympique de Marseille dans les semaines et les mois à venir. Après s’être attaché les services de joueurs comme Mandanda, Payet, Rami ou encore Luiz Gustavo et Strootman, l’OM va investir sur des jeunes talents à fort potentiel. Et dans cette optique selon The Sun, l’état-major phocéen s’intéresse à un joueur d’Arsenal.

Effectivement, le média britannique affirme que l’Olympique de Marseille suit avec beaucoup d’attention Ben Cottrell, un milieu offensif de 17 ans, qui évolue avec les U18 d’Arsenal. Si ce nom ne dit certainement pas grand-chose aux fans de l’OM, il est bien connu chez les scouts européens. En effet, il figure également sur les tablettes du Borussia Dortmund, réputé pour son savoir-faire dans le recrutement de jeunes joueurs depuis plusieurs années maintenant. Reste désormais à voir si l’Olympique de Marseille sera enclin à passer à l’offensive dès cet hiver, ou si l’équipe d’Andoni Zubizarreta observera la situation du joueur quelques mois encore. Avant de tenter de le recruter l’été prochain ? Une chose est sûre, avec Dortmund comme concurrent n°1, il ne faudra pas traîner…