OM : Riolo et Ménès enfoncent en chœur les supporters

Pour la reprise des déplacements des supporters dans les matchs entre les deux clubs, c’est un raté qui va forcément faire parler. Les 400 supporters marseillais présents au Parc des Princes ce mercredi pour le quart de finale de la Coupe de France ont laissé quelques souvenirs dans le secteur visiteur du stade, et cela aurait même pu chauffer encore plus sérieusement sans une vigilance musclée de la part des forces jusqu’au bout, puisqu’un rendez-vous avait été pris pour un règlement de comptes entre supporters des deux camps. De quoi anéantir les efforts effectués par les associations de supporters pour remettre tout le monde autour de la table, montrer que les Ultras ne sont pas forcément des hooligans venus pour tout casser, et faire cesser les interdictions systématiques de stade. Pour Daniel Riolo, c’est une véritable opération suicide que les fans de l’OM ont effectué au Parc des Princes.

« Compliqué de défendre le dossier des déplacements de supporters après ce qu’il s’est passé au Parc non ? On va parler d’amalgame et de je ne sais quoi encore ?? h oui maintenant ça va être la guerre à « qui a commencé », et puis on enchaine avec « il n’y avait pas assez de sécu », mais quand il y en a trop, c de la répression... allez le sketch habituel ! C’est parti », a lancé le polémiste de RMC, tandis que Pierre Ménès a plus sobrement reconnu qu’il était « démuni » et ne pouvait plus vraiment lutter contre ceux qui veulent interdire les déplacements de manière systématique.

