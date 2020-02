OM : Barça et Euro 2020, Rongier l'atout en or de Marseille ?

Dans : OM.

Performant depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier possède une certaine marge de progression. S’il poursuit sur sa lancée, le milieu pourrait viser plus haut.

Et dire que certains s’inquiétaient de le voir remplaçant pour ses débuts. A peine quelques semaines après sa signature l’été dernier, Valentin Rongier s’est rapidement imposé à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain a pris une nouvelle dimension aux côtés de Morgan Sanson, avec qu’il forme un duo impressionnant dans l’entrejeu. Cela n’a pas échappé au recruteur de Chelsea Guy Hillion, fan de Rongier malgré son manque d’efficacité dans la surface adverse.

« Je suis d'accord avec Villas-Boas, mais ce n'est pas une question d'envie, a expliqué l’ancien patron du centre de formation de Nantes pour Le Phocéen. C'est surtout ce qu'on lui demande de faire sur le terrain. Il ne peut pas se permettre d'être trop offensif, car cette tâche est plutôt confiée à Sanson. On ne peut pas lui demander d'être super efficace au milieu et de marquer des buts en plus. S'il se met à faire ça, il ne sera plus à Marseille mais à Barcelone (rires). En revanche, il est capable de donner des passes décisives. »

Rongier chez les Bleus ?

S’il parvient à gonfler ses statistiques, Rongier pourrait attirer l’attention du sélectionneur français Didier Deschamps. « Ah oui, je pense. Pour moi, il sera dans la pré-liste pour l'Euro 2020, a prédit Guy Hillion. Après, c'est Didier Deschamps qui choisira mais, compte tenu du sérieux du joueur et de son volume de jeu, c'est vraiment un garçon de grande valeur. De plus, il y a aussi l'exposition avec l'OM qui entre en jeu. Dès l'instant où un joueur réussit à s'imposer chez vous, sa valeur monte en flèche. » L’ex-Canari a visiblement la cote à Chelsea, ce qui devrait plaire à la direction olympienne…