OM ‍: Banco sur le foot féminin, Longoria a tranché

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le football féminin français tente actuellement de s'organiser afin de continuer à progresser et pour cela, il faut des moyens supplémentaires. Du côté de l'OM, on tient à soutenir le mouvement en marche.

Il n’y a pas que les hommes dans la vie, et encore moins dans le football. A l’heure où les grands pays européens ont rattrapé leur retard, la France doit désormais se professionnaliser encore plus et cela va probablement passer par une Ligue que devait présider…un homme, à savoir Jean-Michel Aulas. Mardi, avait lieu à Paris une réunion entre les différentes parties impliquées dans cette future Ligue Féminine de Football Professionnel et à cette occasion Pablo Longoria a tenu à faire savoir qu'il voulait que l'Olympique de Marseille soit largement impliqué dans ce mouvement. Actuellement en tête de la D2 féminine, l'OM croit très fort en ce projet.

L'OM s'enflamme pour le foot féminin

S'exprimant dans les colonnes du Parisien, Pablo Longoria a fait connaître son enthousiasme de voir le football féminin s'organiser ainsi en France. « J’ai suivi de près le développement du football féminin et j’y ai vu trois choses1. La présence de sponsors très forts. 2. Une prise de conscience de la société de l’importance de ce football. 3. L’amélioration des centres de formation et la création d’une méthodologie de travail, qui crée une indépendance économique de la section féminine par rapport à la section masculine. Ce n’est pas un souhait ou une possibilité, c’est une obligation d’y arriver. La question ne se pose pas. C’est le point auquel on doit arriver. Ce n’est pas un rêve, c’est une réalité à construire », a prévenu, lors de cette réunion, le patron de l'Olympique de Marseille, qui souhaite que son équipe féminine évolue au Vélodrome comme l'équipe masculine, et cela le plus vite possible.